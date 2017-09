Kreis geht erste Schritte zum Förderschul-Umzug von Lüdinghausen nach Nottuln

In die ehemalige Geschwister-Scholl-Hauptschule in Nottuln zieht frühestens Ende des kommenden Jahres die Förderschule aus Lüdinghausen ein. Zuvor will der Kreis die Schule in Nottuln sanieren. Der Kreis hat jetzt den Zeitplan dafür vorgestellt. Ein Architekt soll die Arbeiten planen, bis zum Jahresende hofft der Kreis einen passenden gefunden zu haben. Alte Leitungen müssen raus, ein Aufzug ist vorgesehen und neue Fenster sind nötig. Handwerker sind hauptsächlich innen beschäftigt. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, außen darf nicht viel passieren. Ende des kommenden Jahres soll die Schule fit sein für die Förderschule. Der Förderschul-Umzug sorgte für viele Diskussionen: Kritiker sagen, für Schüler aus Olfen und Nordkirchen ist der Schulweg viel zu lang. Befürworter sagen, Nottuln biete bessere Unterrichsmöglichkeiten. In Lüdinghausen wäre das nur mit viel Geld machbar gewesen.