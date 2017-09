Kreis muss Baupläne für Billerbecker Bürgerhalle genehmigen

Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld wollen künftig mehr Menschen mit interessanten Veranstaltungen anlocken. Die Stadt Billerbeck will deshalb die Aula der Gemeinschaftsschule zu einer Bürgerhalle ausbauen. Der Bauplan dafür steht jetzt fest. Der Kreis soll ihn in den kommenden Wochen genehmigen. Hunderte Menschen sollen künftig bei Theater-Auftritten, Konzerten und Co. in die Halle passen - deutlich mehr als in die alte Aula. Dafür laufen aktuell Gespräche mit Gastronomen und der Schule, was die Stadt beim Bau berücksichtigen muss. Die Stadt muss zudem mit der Freilichtbühne sprechen, die eigentlich rund um Weihnachten traditionell ihre Wintermärchen in der Aula aufführt. Während der Bauphase muss die Freilichtbühne ausweichen. Läuft alles nach Plan, soll der Bau im April kommenden Jahres starten. Frühestens 2019 soll die Bürgerhalle dann fertig sein.