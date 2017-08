Kreis verteilt Jodtabletten für den Notfall an Städte und Gemeinden

Wir wollen sicher bei uns im Kreis Coesfeld leben können. Der belgische Kernkraft-Pannenreaktor Tihange ist aber nur knapp drei Stunden vom Kreis Coesfeld entfernt. Und Terroristen drohen immer wieder Anschläge auf Atomkraftwerke hier in Europa an. Damit wir hier im Katastrophen-Fall gut ausgestattet sind, teilt der Kreis in den kommenden Wochen Jod-Tabletten an die Städte und Gemeinden aus. Die alten Jodtabletten, die für den Ernstfall in den Rathauskellern und Speichern bei uns im Kreis lagern, laufen jetzt ab! Neue müssen deshalb her und deshalb telefoniert der Kreis in dieser Woche alle Städte und Gemeinden ab. Sie besprechen mit den Hausmeistern, wann sie die großen Kisten voller Jodtabletten in die einzelnen Orte liefern dürfen! 700 Tausend Tabletten lagern aktuell noch in der Krankenhausapotheke in Coesfeld. Sie sind jetzt mindestens 10 Jahre haltbar - bei einem atomaren Unfall besteht die Gefahr, dass die Schilddrüse schädliches, radioaktives Jod aufnimmt. Nehmen Sie frühzeitig eine Tabelle, ist die Schilddrüse gesättigt und nimmt das radioaktive Jod nicht mehr auf.