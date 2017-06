Kreis wertet Elternumfrage zu flexibleren Betreuungszeiten in Kitas aus

Aufstehen, Kind zur Kita bringen und hoffentlich pünktlich bei der Arbeit ankommen. Nicht immer passen Arbeits- und Betreuungszeiten für Eltern im Kreis Coesfeld zusammen. Der Kreis hat in einer Umfrage untersucht, wo sich Eltern flexiblere Zeiten in den Kindergärten wünschen. Der Jugendhilfeausschuss beschäftigt sich heute mit den Ergebnissen.

Die meisten Kindergärten im Kreis schließen ihre Türen gegen sieben Uhr morgens auf. Das passt dem Großteil der befragten Eltern gut. Nur vergleichsweise wenig Eltern wünschen sich, dass die Kita eher öffnet. Allerdings wünschen sich mehr Eltern, dass die Kita länger öffnet, also über 17 Uhr hinaus. Die meisten Kitas im Kreis schließen um 16:30 Uhr. Vor allem Eltern in Lüdinghausen, Senden und Nottuln wünschen sich flexiblere Öffnungszeiten morgens und nachmittags. Bislang fangen Freunde, Bekannte und Familie fehlende Zeiten auf. Viele Familien wären bereit, für flexiblere Zeiten mehr Geld zu zahlen. Der Kreis hat im Rahmen der Umfrage rund 4.000 Antwortbögen von Eltern ausgewertet.