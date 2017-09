Kreis will das Team in der Führerscheinstelle aufstocken

Wegen eines Mitarbeiter-Engpasses in der Führerscheinstelle des Kreises warten Fahrschüler zur Zeit über zwei Monate bis ihre Anträge bearbeitet sind. Sie haben es heute beim Radio Kiepenkerl-Morgenteam gehört. Jetzt kündigt der Kreis an das Team aufzustocken, um künftig Engpässe zu vermeiden. Fachkräfte seien allerdings schwer zu finden und deshalb sei fraglich, wie schnell das klappt. Zu dem Engpass in der Führerscheinstelle hätten unterschiedliche Gründe geführt. Einige Mitarbeiter seien in Rente gegangen, neue Mitarbeiter mussten sich einarbeiten. Andere Mitarbeiter waren krank oder im Urlaub. Damit der Antragsberg zeitnah schmilzt, hatte der Kreis als Sofortmaßnahme schon beschlossen die Öffnungszeiten der Führerscheinstelle Anfang Oktober vorübergehend einzuschränken. Das verschafft dem Team Luft, die aufgestauten Anträge abzuarbeiten. Radio Kiepenkerl informiert Sie, wie sich die Situation in der Führerscheinstelle weiter entwickelt.