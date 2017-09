Kreise Coesfeld und Unna überlegen stärker zusammenzuarbeiten

Gute Nachbarn helfen sich gegenseitig. Das wollen auch der Kreis Coesfeld und der Nachbarkreis Unna. Sie haben jetzt besprochen, in welchen Bereichen sie künftig enger zusammenarbeiten könnten. Denkbar wäre das unter anderem beim Radwegenetz. Weniger Verkehr auf den Straßen ist das gemeinsame Ziel und deshalb wollen die Kreise den Fahrradverkkehr fördern und sich überlegen, wo über die Kreisgrenze hinweg sich Radwege ausbauen und verbessern lassen. Wichtig ist den Kreisen auch der Bereich Ausbildung. Sie wollen stärker zusammenarbeiten, wenn es darum geht Jugendlichen Betriebspraktika zu vermitteln. Bei den allgemein sinkenden Schülerzahlen könnten außerdem Berufsschulen Partnerschaften eingehen. Denkbare wäre das beispielsweise zwischen dem Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen und dem Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg in Werne oder dem Lippe-Berufskolleg in Lünen. Die Leiter der Berufsschulen sollen sich bis Ende des Jahres eine Meinung bilden. Dann besprechen die Kreise, ob und wie es mit möglichen Partnerschaften weitergeht.