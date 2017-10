Kreiselbaustelle zwischen Nottuln und Darup verschwindet erst Mitte Oktober

Eigentlich sollten Autofahrer zwischen Nottuln und Billerbeck auf der Landstraße längst wieder freie Fahrt haben. Die Baustelle im Kreisel zwischen Nottuln und Darup für die neue Umgehungsstraße versperrt Ihnen aber immer noch den Weg. Jetzt ist aber ein Ende in Sicht. Klappt alles, will der Landesbetrieb Straßenbau heute in zwei Wochen die Landstraße wieder freigeben. Die Arbeiten hatten sich aus zwei Gründen verzögert: Zum einen regnete es in den vergangenen Wochen immer wieder kräftig. In dem matschigen Boden und in den vollgelaufenen Baulöchern konnten die Bauarbeiter nicht weiterarbeiten und mussten warten, bis wieder alles trocken war. Zum anderen hatte die Asphaltfirma Lieferschwierigkeiten, um das Material für den Straßenbelag zu schicken. Bis Mitte Oktober soll der neue Kreisel an die Landstraße nach Billerbeck angeschlossen sein. Dann verschwinden auch die Baustellenampeln.