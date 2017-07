Kreispokal-Auftakt: Rödder gewinnt, Darup und Seppenrade spielen heute

Das war ein gelungener Saisonauftakt für die DJK Rödder am Abend! In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals gewinnt das Team gegen die Sportfreunde Graes mit 5:1! Heute stehen die nächsten Spiele der ersten Kreispokal-Runde an. Borussia Darup spielt zuhause gegen den FC Oeding, die Sportfreunde Merfeld haben Grün-Weiß Nottuln zu Gast, die DJK Dülmen spielt in Ahle und Fortuna Seppenrade muss in der ersten Runde zum FC Germania Asbeck.