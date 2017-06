Kreissäge möglicherweise für Brand in Ascheberger Wald verantwortlich

Außerdem ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach der Brandursache in einem Wald in Ascheberg. Hier stand am Samstagmorgen ein Holzlagerplatz in Flammen. Nach ersten Ermittlungen könnte das Feuer durch Holzarbeiten mit einer Kreissäge am Vorabend ausgelöst worden sein. Ob das tatsächlich für das Feuer gesorgt hat, sollen Experten jetzt noch rausfinden. Durch das Feuer sind auch einige Baumkronen des umliegenden Waldes und ein in der Nähe stehendes Auto in Brand geraten. 30 Feuerwehrleute aus Ascheberg und Davensberg waren im Einsatz und löschten das Feuer.