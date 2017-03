Kreisstraße in Baumbergen bei Nottuln ab heute gesperrt

Bei schönem Frühlingswetter durch die Baumberge zu fahren, das macht Spaß. Ab heute fahren Sie allerdings Umwege: Die Kreisstraße am Longinusturm entlang ist ab der Feriensiedlung Gut Holtmann am Rande von Billerbeck bis zur Kreuzung der Landstraße nach Havixbeck gesperrt. Um 7 Uhr stellen Arbeiter Absperrzäune aus. Die Straße ist in die Jahre gekommen und bröckelt. Sie bekommt eine neue Fahrbahndecke. Ende April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. So lange fahren Sie Umweg zum Beispiel über Nottuln.