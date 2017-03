Kreuzung in Bösensell nach Unfall wieder frei

Seit 17:30 Uhr haben Sie in Bösensell an der großen Kreuzung zu den Möbelhäusern wieder freie Fahrt. Die Polizei hat die Spuren nach einem schweren Unfall gesichert. Ein Auto und ein Radfahrer waren am frühen Nachmittag zusammengestoßen. Der Radfahrer liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt die Unfallursache