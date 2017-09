Kritik am Bürgerbus in Senden

Noch nicht hundertprozentig rund läuft es beim neuen Bürgerbus zwischen Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell. Es gibt viel Lob, aber auch Kritik. Heute bespricht der Bürgerbusverein, was noch besser laufen könnte. Zum Donnerstagmarkt in Senden beispielsweise ist der Bus hoffnungslos überfüllt. Deshalb soll an diesem Tag künftig neben dem Bürgerbus ein Sonderbus fahren. Im sozialen Netzwerk Facebook ärgern sich Ottmarsbocholter außerdem, dass der Bürgerbus ihr Dorf nach 17 Uhr nicht mehr anfährt. Der Verein bedauert - eine schnelle Lösung ist hier schwierig. Frühstens im kommenden Jahr sei ein neuer Fahrplan möglich.