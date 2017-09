Künftig weniger Polizei im Kreis Coesfeld

Die Angst vor Terroranschlägen begleitet viele Menschen im Kreis Coesfeld ständig. Sie wünschen sich mehr Polizei in ihrem Alltag, um ein sicheres Gefühl zu haben. Genau das hat die neue schwarz-gelbe Landesregierung eigentlich versprochen. Jetzt steht aber fest: Es gibt künftig tendenziell eher weniger Polizisten im Kreis. Zwar starten heute 16 neue Polizisten mit ihrer Arbeit im Kreis. Aber bis ins kommende Jahr verlassen auch genauso viele den Kreis auch wieder. Außerdem streicht das Land 1,5 Polizisten-Stellen im Kreis. Es geht voll in die falsche Richtung, sagt Kai-Uwe Hartweg von der Polizeigesellschaft. Für den einzelnen Polizisten im Kreis gibt es immer mehr zu tun, vor allem in den Dienststellen, die rund um die Uhr besetzt seien. Es müsse künftig mehr Polizisten geben, fordert die Polizeigewerkschaft für den Kreis Coesfeld.