Kürbis-Hype nimmt weiter zu

Jetzt im Herbst leuchten sie uns an jeder Ecke im Kreis Coesfeld in knalligem orange entgegen: Kürbisse. In Supermärkten, aber vor allem auch in den vielen Hofläden können wir sie kaufen. Der Kürbis-Trend wird immer größer - Über die Zeit, in der Kürbisse nur zur Deko gut sind, sind wir lange hinaus. Der Kürbis ist in unseren Küchen angekommen. Kürbis-Dips, Kürbis-Lasagne und sogar Kürbis-Waffeln... Landwirte bei uns bauen extra Jahr für Jahr immer mehr Kürbisse an, sagt unter anderem Agnes Wigger. Sie hat einen Hofladen in Coesfeld. Am Beliebtesten sei der Kürbis aber immer noch für den Klassiker: Nämlich die Kürbis-Suppe.