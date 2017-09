Kunstwerk der Könzgenstraße Dülmen wieder da

Nachbarn der Könzgenstraße und der Straße „Am Silberknapp“ in Dülmen freuen sich heute Nachmittag, dass ein verschollenes Kunstwerk plötzlich wieder aufgetaucht ist. Und das per Zufall. Der Künstler selbst hatte es beim Gassigang mit seinem Hund im hohen Gras einer Wiese an der Nordlandwehr gefunden. Unbekannte hatten es vor gut zwei Wochen von einem Zaun gerissen und weggeschmissen. Glücklicherweise ist es heile geblieben. Bei dem Kunstwerk handelt es es sich um verschiedenfarbige Zaunlatten in Giebelform, die das unterschiedliche Leben in einer Nachbarschaft zeigen sollen. Im Sommer haben Künstler ihre Werke in einer "Freiluft-Galerie" in Vorgärten in der Könzgenstraße ausgestellt.