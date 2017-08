Längere Rotphasen an Baustellen-Ampel zwischen Darup und Nottuln

Sie ärgern sich über das Chaos zwischen Darup und Nottuln auf der B525 an der Umgehungsstraßen-Baustelle. Wir haben heute Morgen über die Probleme mit den Baustellen-Ampeln gesprochen. Heute Nachmittag hat und der Landesbetrieb Straßenbau eine Lösung vorgestellt. Er will die Ampelphasen ändern. Bauarbeiter an der Baustelle haben immer wieder beobachtet, dass Autofahrer doch noch in die Baustelle hineinfahren. Obwohl ihre Ampel bereits rot zeigte. Dann kommt der Gegenverkehr schon von vorne, ist das nicht nur gefährlich, sondern sorgt auch für Chaos. Damit das nicht mehr passiert, will der Landesbetrieb jetzt die Zwischenzeiten der Ampeln, also die Zeit, bis der Gegenverkehr Grün bekommt, verlängern. Dadurch sollen Autofahrer, mehr Zeit bekommen durch die Baustelle zu fahren. Kurz gesagt: Die Rotphasen verlängern sich - Autofahrer stehen länger in der Warteschlange. Arbeiter bauen hier für die neue Umgehungsstraße einen Kreisverkehr. Das dauert voraussichtlich noch bis Mitte Oktober. Das neue Ampelprogramm soll jetzt erstmal dafür sorgen, dass der Verkehr hier künftig flüssiger läuft. Wir schauen wie es klappt und bleiben dran.