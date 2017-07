Läufer bei Münsterland-Sternlauf durch den Kreis unterwegs

Aus allen Himmelsrichtungen joggen, rennen und sprinten Menschen heute Richtung Münster. Viele Sportler aus dem Kreis Coesfeld nehmen heute an dem "Münsterland Sternlauf" teil. Diese Aktion setzt sich für krebskranke Kinder ein. Auf zwei Routen durch den Kreis Coesfeld sehen Sie heute Läufer auf den Straßen und Wegen. Über 1000 Menschen sind hier heute mit dabei. Und in großen Gruppen sind sie dabei heute durch den Kreis Coesfeld unterwegs. Die Süd-Route zum Beispiel führt durch Südkirchen, Nordkirchen, Lüdinghausen und Senden. Und an jeder Station gibt es ordentlich was zu trinken und zu essen für die Spenden-Läufer. Hauptorganisator Jürgen Jendreizik hat das selbst schonmal mitgemacht. Auf der Südroute konnte er am Ende einfach keinen Kuchen mehr sehen! Aber ist ja auch klar! Jeder soll seine Strecke schaffen. Und nicht hungrig ans Ziel kommen. Auch die West-Route durch Coesfeld, Nottuln und Havixbeck führt durch Nottuln. In den vergangenen Jahren sammelten die Läufer beim Münsterland-Sternlauf über 50.000 Euro!