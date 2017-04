Land gibt Geld für Bürgerradweg in Billerbeck

Immer mehr Lücken im Radwegenetz schließen sich im Kreis Coesfeld, Fahrradfahrer sind vor allem an stark befahrenen Landstraßen sicherer unterwegs. Heute steht fest: Das Land fördert ein weiteres Projekt! Den Bürgerradweg in Billerbeck an der Landstraße durch die Bauerschaft Beerlage.

Der neue Radweg schließt hier an einen bereits vorhandenen Radweg an. Durch das Fördergeld hat die Stadt jetzt Sicherheit weiter zu planen. Kurzfristig setzt sie sich mit den Anwohnern zusammen, um Einzelheiten zu besprechen. Es geht einerseits um den Grundstücksverkauf: Der neue Radweg schlängelt sich über Flächen der Anwohner. In allerersten Gesprächen haben sie aber schon signalisiert, mit dem Verkauf einverstanden zu sein. Andererseits geht es darum, Arbeiten für den Radweg aufzuteilen. Es handelt sich bei dem Radweg um einen Bürgerradweg. Das heißt, Anwohner müssen die Ärmel aufkrempeln und kräftig mitanpacken. Baufirmen übernehmen lediglich die schwierigsten Arbeiten. Möglichst Ende des Jahres soll Baustart für den neuen Radweg durch die Bauerschaft Beerlage sein.