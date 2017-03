Land soll Aulaumbau in Herbern fördern - Anträge rechtzeitig auf den Weg gebracht

Sie liegen schon lange in der Schublade – die Umbaupläne für die Aula der Hauptschule in Herbern. Weil lange nicht klar war, wie es mit der Profilschule weitergeht, ruhte das Projekt. Jetzt will die Gemeinde ihren Plan wieder angehen. Sie hat sich um Fördergeld aus einem Landestopf für Klimaschutz beworben. Heute ist die Frist zu Ende gegangen. Klappt es, würde das Land den Löwenanteil der anstehenden Arbeiten bezahlen. Die Gemeinde möchte die Aula energiesparend sanieren. In den kommenden Wochen entscheidet das Land über Projekte. Die Menschen in Herbern wünschen sich eine Halle für Feste und Treffen – das haben sie in dem Ortskern-Konzept deutlich gemacht. Das wäre mit der Aula möglich.