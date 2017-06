"Landarztquote im Studiengang kaum machbar"

Fühlen wir uns nicht wohl, dann wollen wir zu unserem vertrauten Arzt im Kreis in der Nähe gehen. Eine Landarztquote soll die Lösung gegen den Hausärztemangel sein. Das ist im Koalitionsvertrag in NRW beschlossene Sache. Das heißt, Unis reservieren Studienplätze für künftige Landärzte. Für Bernhard Marschall, Chef der Medizinischen Fakultät der Uni Münster nette Theorie, aber kaum machbar. Denn die Uni lasse sich schon viel Zeit die passenden Bewerber für einen medizinischen Studiengang zu finden. Im Vorhinein zu sagen, wer ein geeigneter Hausarzt auf dem Land wäre, sei fast unmöglich. Es würde mehr bringen einen eigenen Studiengang für Hausärzte zu schaffen. Über weitere Lösungen berät heute die kassenärztliche Vereinigung für den Kreis bei einem Treffen mit Experten in Dortmund.