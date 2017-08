Landesbetrieb beobachtet immer mehr Probleme mit pöbelnden Autofahrern

Der Kreis Coesfeld startet in die zweite Ferienhälfte. Während die einen aus dem Urlaub zurückkehren, starten die anderen. Viele Baustellen auf dem Weg an die Küste oder in den Süden kosten Nerven, sowohl die der Autofahrer als auch die der Bauarbeiter. Immer mehr Autofahrer suchen ihr Ventil, in dem sie Arbeiter anschreien, sie beleidigen oder Abfall nach ihnen werfen. Der Ton wird auch in Beschwerdebriefen immer ruppiger. Der Landesbetrieb Straßenbau zieht heute Bilanz. Mitarbeiter des Landesbetriebs sind speziell geschult, denn bei der gefährlichen Baustellenarbeit dürfen sie sich nicht ablenken lassen. Bei Kritik oder Nachfragen melden Sie sich beim Landesbetrieb Straßenbau und zwar HIER.