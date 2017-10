Landjugend Nottuln plant Wiederaufbau der beschädigten Wanderhütte

Traurig sieht sie aus, die Hütte der Nottulner Landjugend am Hang oberhalb des Stevertals. Vandalen hatten sie ja zerstört und die Bänke in der Hütte mitsamt ihrer Fundamente aus dem Boden gerissen. Die Landjugend hat jetzt entschieden, sie wieder aufzubauen. Die Hütte ist bei Ausflüglern in den Baumbergen beliebt. Beim nächsten Vorstandstreffen jetzt im Oktober will das Team Einzelheiten zum Wiederaufbau besprechen. Ärgerlich! Die Landjugend muss das aus eigener Tasche bezahlen. Immerhin gibt es genug Handwerker in der Landjugend, die mit anpacken wollen. Das Ziel: Bis zum Jahresende soll die Hütte wieder stehen.