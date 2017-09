Landrat ehrt Ehrenamtliche

Ehrenamtliche übernehmen im Kreis Coesfeld so viele Aufgaben - ohne sie gebe es viele Angebote nicht. Stellvertretend für den Einsatz vieler hat der Landrat am Abend rund 200 Ehrenamtliche aus den Büchereien im Kreis zu einem Dankeschön-Abend auf die Burg Vischering in Lüdinghausen eingeladen. Hier ehrte er einige besonders engagierte Menschen. Hanni Böhm, Wiltrud Fliß und Anne Jödden-Volmer aus Billerbeck. außerdem Bärbel Volle aus Ottmarsbocholt, Gerlinde Döker aus Holtwick und Gertrud Schülting aus Senden. Es war der zweite Dankeschön Abend des Kreises für Ehrenamtliche. Andreas Kramer aus dem Radio Kiepenkerl-Morgenteam hat den Abend morderiert.