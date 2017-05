Landtagswahl in Nordrhein Westfalen

Die Landtagswahl in Nordrhein Westfalen läuft. Die Wahllokale bei uns im Kreis Coesfeld sind geöffnet. Mit der Erststimme wählen wir den Direktkandidaten im Wahlkreis. Mit der Zweitstimmen bestimmen wir die Mehrheitsverhältnisse im Landtag. Für ZDF-Politikexpertin Bettina Schausten aus Lüdinghausen ist die Wahl heute als Test für die Bundestagswahl im Herbst sehr interessant. Allerdings könne vorher noch viel passieren, was die Wahl im Herbst dann wieder beeinflusst. Ihre Wahlbenachrichtigungskarte müssen Sie heute nicht dabei haben. Ihr Personalausweis reicht im Wahllokal. Noch bis 18 Uhr können Sie ihre Kreuzchen machen.

Wie hat der Kreis Coesfeld gewählt und wer kann mit wem regieren - Ergebnisse, Reaktionen und die Analyse hörern Sie in einem Wahlspezial mit Philipp Böckmann heute ab 18 Uhr hier bei Radio Kiepenkerl.