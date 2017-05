Landtagswahl in Schleswig-Holstein

In einer Woche wählen wir im Kreis Coesfeld den neuen Landtag in NRW. In den neusten Umfragen liegen SPD und CDU gleich auf. Deshalb beobachten wir heute die Landtgaswahl in Schleswig-Holstein. Bislang regiert dort die SPD. In diesem Jahr sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und der CDU aus, sagt Radio Kiepenkerl Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Allerdings sei die Wahl keine Testwahl für die Bundestagswahl im Herbst. In Schleswig Holstein lebten zu wenig Menschen leben. Das sei bei der Wahl nächsten Sonntag bei uns in NRW anders.