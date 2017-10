Laser-Pointer-Attacke auf Piloten eines Passagier-Flugzeuges in Hausdülmen

Eine Laser-Attacke auf einen Flugzeug-Piloten über dem Kreis Coesfeld beschäftigt heute Nachmittag die Polizei. Der schwedische Pilot war am Abend mit seinem Passagierflugzeug über Dülmen unterwegs. Plötzlich huschte immer wieder ein greller, bunter Lichtstrahl durchs Gesicht des Piloten. Ausgelöst im Gebiet zwischen Hausdülmen und dem Flugplatz Borkenberge. Der Lichtstrahl blendete ihm die Augen - er allamierte deshalb die Flugsicherheit über den Vorfall! Die Polizei im Kreis Coesfeld machte sich daraufhin auf die Suche nach dem Verursacher in dem Gebiet bei Hausdülmen. Sicher ist, dass es ein hochwertiger Laser-Pointer gewesen sein muss. Diese kleinen Lichtstrahler, die einige von uns am Schlüsselanhänger mit sich tragen, sind nicht in der Lage über mehrere Hundert Meter die Flugzeugverkehr zu beeinflussen. Auch wenn das Flugzeug aus Schweden ziemlich tief flog. Zum Glück ist nichts passiert und der Pilot behielt weiter die Kontrolle über das Flugzeug und landete es später wieder sicher auf dem Boden. Die Polizei ermittelt jetzt - Zeugen melden sich bitte direkt bei den Ermittlern!