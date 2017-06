Lastwagen Unfall auf der A 1

Ein Lastwagenfahrer schwebt nach einem schweren Unfall auf der A 1 am Kreuz Münster-Nord in Lebensgefahr. Er war am Nachmittag auf ein Stauende aufgefahren. Der Aufprall schob drei weitere Lastwagen ineinander. Feuerwehr und Polizei waren bis in Nacht hinein mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Fahrer des ersten Lastwagens war eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Probleme machte außerdem der aufgeheizte Asphalt. Es bestand Brandgefahr durch ausgelaufenen Diesel und Öl. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Bremen stundenlang gesperrt.