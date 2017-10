Leben im Alter in Südkirchen

In Südkirchen lässt es sich gut leben, auch im Alter. Es gibt aber einiges, was das noch verbessern würde. Die Caritas hat aktuell Ergebnisse einer Umfrage zum Leben im Alter in Südkirchen vorgestellt. Das Hauptproblem ist danach, dass ein Auto nötig ist, um in den nächsten größeren Ort zu kommen. Ein Bürgerbus ist zwar unterwegs, aber nicht zu den Zeiten, an denen ältere Südkirchener ihn brauchten. Sie wünschen sich zudem mehr Freizeit-Angebote, beispielsweise von Vereinen, dem Heimatverein oder anderen Gruppen. Und dazu wünschen sie sich einen Ansprechpartner, der sie über Angebote informiert. Es gab mal ein Seniorencafé, das soll wieder aufleben. Die Caritas das anstossen. Ältere Südkirchener betreiben es dann in Eigenregie weiter.