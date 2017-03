LED-Technik am Sportzenturm in Dülmen sorgt für mehr Licht

Dank der Zeitumstellung ist es abends jetzt wieder länger hell. Wenn es hell ist, fühlen wir uns sicherer. Genau deshalb hat sich die Stadt Dülmen jetzt darum gekümmt, dass der Parkplatz am Sportzentrum Süd besser ausgeleuchtet ist. Dafür soll neue Technik in alterschwachen Laternen sorgen. Das klappt für Radio Kiepenkerl Hörer Sascha schon gut. Er wünscht sich allerdings mehr Licht an den Fahrradständern und an einigen Ecken des Parkplatzes. Er schlägt zusätzliche Laternen vor. Die könnten mit Zeitschaltuhren ausgestattet werden. Eine Stunde nachdem das Fitnessstudio schließt, könnten die Laternen aus gehen. Die Stadt will die Situation am Sportzentrum Süd beobachten und weitere Reaktionen der Besucher abwarten.