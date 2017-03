Lehrer aus dem Kreis Coesfeld schlagen Alarm

Heute Abend sprechen Lehrer aus dem Kreis Coesfeld über große Probleme in den Schulen. Sie sitzen in Münster mit Landespolitikern zusammen. Unter anderem stören Sie sich daran, dass einige in Kürze ins Ruhrgebiet zwangsversetzt werden sollen. Das soll den Lehrermangel dort bekämpfen. Dabei gibt es auch im Kreis Coesfeld viele Engpässe. Es gibt bereits zu wenige Lehrer, die Inklusion macht das Unterrichten schwierig, die Kinder kommen zu kurz - auch, weil manche Klassen viel zu groß sind. Die Gewerkschaft Bildung und Erziehung für den Kreis Coesfeld und das Münsterland hat diese Diskussion organisiert - Moderatorin heute Abend ist Eva Voß aus dem RKK-Team.