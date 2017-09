Leistungsstarke Pumpen haben sich bei heftigem Regen in Holtwick bewährt

In Holtwick riecht es in einigen Kellern immer noch feucht. Heftiger Regen hatte am Freitagnachmittag viele Keller im Ort unter Wasser gesetzt. Heute ziehen Feuerwehr und Gemeinde eine Bilanz. Neu angeschaffte Technik habe geholfen alles schnell trocken zu legen. Leistungsstarke Pumpen kamen zum Einsatz. Anfang des Jahres hatte die Gemeinde die Feuerwehrgerätehäuser mit den Spezial-Pumpen ausgestattet. Sie schleuderten am Freitagnachmittag 1500 Liter Wasser pro Minute aus den Kellern in Holtwick, also minütlich so viel Wasser, wie in 10 Badewannen passt. Nach einem großen Hochwasser im vergangenen Sommer hatte die Gemeinde zusätzlich zu den Speizial-Pumpen auch noch Sandsäcke organisiert. Die setzte die Feuerwehr am Freitag aber nicht ein. Dafür war der Regen zu stark und zu schnell wieder vorbei. Zusätzlich denkt die Gemeinde jetzt darüber nach, wo sie Regenrückhaltebecken anlegen kann.