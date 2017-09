Letztes Okay der Politik zum Umbau der Jakobischule in Coesfeld

Die Stadt Coesfeld plant die alte Jakobischule in großem Stil umzubauen. Der Rat hat das ganze jetzt politisch abgesegnet. Das ist für die Stadt das Zeichen, den Umbau konkret zu planen. Sie macht sich sofort an die Arbeit, schließlich soll der Umbau im kommenden Jahr zügig starten. Was kostet das alles genau ist jetzt noch eine große Frage. Die Planer rechnen noch mal alles durch. Das ist wichtig, damit die Stadt weiß, wieviel Geld sie aus Ihrer Kasse nehmen muss. Bis zum Jahresende soll der Bauantrag gestellt sein. Dann geht es an die Firmen-Suche. Schule bekommt unter anderem einen neuen Anbau, da kommen die Räume für die Ganztagsbetreuung rein und einige Klassenzimmer. Ein wesentlicher Punkt des Umbaus ist außerdem ein Forum zwischen Altbau und Neubau. 100 Menschen sollen hier bei Veranstaltungen Platz haben. Auch der Schulhof bekommt ein neues Gesicht. Die Tafel nutzt bislang Flächen zum Parken mit, sie bekommt ein ein Stück ungenutzte Straße direkt vor ihrem Gebäude. Das gestaltet die Stadt so um, dass Fahrzeuge der Tafel hier Platz haben.