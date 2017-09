Reisebus-Panne in Nottulner Autobahnauffahrt sorgte für Aufregung

Sie haben in Nottuln in der Auffahrt zur A 43 in Richtung Münster wieder freie Fahrt! Der liegengebliebene Bus ist weitergefahren. Es handelte sich um einen Reisebus, der kein Kühlwasser mehr hatte. Und die Fahrt war zu Ende. Und das ausgerechnet in der Auffahrt zur Autobahn. Eine gefährliche Stelle. Die Polizei sicherte die Auffahrt und passte auf, dass keine Menschen in Gefahr waren. Denn genau das war das Problem. Reisegäste waren ausgestiegen, um nachzuschauen was los war. Damit es schnell ging, organisierte die Polizei Kühlwasser. Gesperrt war während der ganzen Aktion nichts, Autofahrer fuhren vorsichtig an dem Pannen-Bus vorbei. Alles gut gegangen – Menschen wurden nicht verletzt. Nach einer guten Stunde Aufregung führt der Bus weiter. Die Reisegäste haben auf ihrer Weiterfahrt jetzt erstmal viel Gesprächsstoff.