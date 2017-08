Lippe bei Olfen verändert sich! Lippeverband zieht Bilanz

Flüsse im Kreis Coesfeld sollen wieder natürlicher in ihren Betten fließen. Das sieht schön aus und ist ein wichtiger Baustein für den Hochwasserschutz. Genau das passiert gerade an der Lippe bei Olfen. Die Arbeiten dazu sind schon seit dem Frühjahr im Gange, jetzt hat der Lippeverband eine Zwischenbilanz gezogen. Es geht in den zweiten Bauabschnitt. Die Lippe soll bei Olfen wieder in einem großen Bogen fließen. Dazu müssen Arbeiter sie wieder in den alten Flussarm umleiten und den Boden des Flusses anheben. Denn in all den Jahren hat sich die Lippe bei Olfen tief in den Boden gegraben. In der Auenlandschaft sollen außerdem Sanddünen entstehen und das Ufer soll flacher zulaufen. Dadurch soll die Natur hier freie Hand haben. Mitte 2019 sollen die Arbeiten hier abgeschlossen sein! Rund 15 Millionen Euro kostet es, den Fluss wieder so zu gestalten, wie er vor vielen Jahrzehnten einmal ausgesehen hat!