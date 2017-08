Lippebrücke bei Ahsen in der kommenden Woche wieder frei

Jetzt in Ihrem Feierabend fahren Sie noch einen weiten Umweg in Olfen um die gesperrte Lippebrücke bei Ahsen herum. Das kostet Sie eine gute viertel Stunde. Die gute Nachricht heute Nachmittag: Es dauert nicht mehr allzulange, bis Sie hier wieder freie Fahrt haben. Heute steht der Zeitplan für die Restarbeiten, spätestens kommenden Mittwoch soll alles wieder frei sein. Heute haben Straßenarbeiter kurzfristig begonnen, die Eversumer Straße zwischen der Lippebrücke und der Hullerner Straße zu sanieren. Kleinere Flickarbeiten sind da nötig. Das hat sich jetzt angeboten - wenn die Brücke frei ist, sollen die Autofahrer nicht wieder Umwege fahren müssen. Montag, spätestens Dienstag liefert ein Schwertransporter die nötigen Brückenelemente, dann schließen Techniker noch eine Ampel an. Fertig! Über die Brücke dürfen künftig nur Autos und Motorräder fahren. Die Brückenportale sind enger. Das soll verhindern, das Lastwagen drüber fahren. Die Lippebrücke ist über 100 Jahre alt und sie ist einfach nicht auf superschwere Lastwagen ausgerichtet. Deshalb geht der zuständige Kreis Recklinghausen auf Nummer sicher und sperrt die Brücke für Lastwagen.