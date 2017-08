+++ AKTUELL: LKW blockiert B474 zwischen Coesfeld und Dülmen - Stau! +++

Sie wollen schnell nach Hause in Ihren Feierabend und jetzt das! Sie stehen zwischen Coesfeld und Dülmen auf der B474 im Stau. Ein LKW blockiert die Fahrbahn! Für Autofahrer Richtung Dülmen geht hier aktuell nichts mehr. Die Polizei ist jetzt vor Ort und weiß, warum der LKW still steht: Die Batterie des Lastwagens ist leer! Der Fahrer kann den Motor nicht mehr starten. Eine Firma soll jetzt eine Ersatzbatterie liefern, bis die da ist, dauert es aber noch! Bis dahin regelt die Polizei hier den Verkehr und leitet die Autos am LKW vorbei Richtung Dülmen und auf die Autobahn. Umfahren Sie das Gebiet am besten, um nicht ebenfalls in den Stau zu geraten!