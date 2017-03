LKW-Unfall: A 43 zwischen Marl-Nord und Haltern bis in den späten Abend gesperrt

Für den Heimweg von der Arbeit im Ruhrgebiet zurück in den Kreis Coesfeld brauchen viele von Ihnen heute länger. Die A 43 ist zwischem dem Kreuz Marl-Nord und Haltern nach einem LKW-Unfall komplett gesperrt. Im Moment geht die Polizei davon aus, dass die Aufräumarbeiten bis 23 Uhr dauern. An dem LKW ist ein Reifen geplatzt. Der LKW geriet ins Schleudern, streifte ein Auto und kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Aufräumarbeiten sind allerdings kompliziert. Der LKW hatte Sand geladen. Der hat sich überall verteilt. Nicht nur die Fahrbahn in Richtung Münster ist verdreckt, auch eine Spur in der Gegenrichtung. In Richtung Ruhrgebiet hat die Polizei deshalb den Standstreifen für den Verkehr freigegeben, damit es wenigstens in diese Richtung einigermaßen zügig an der Unfallstelle vorbei läuft.