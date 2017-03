Löste Chilipulver Atembeschwerden bei Nordkirchener Gesamtschülern aus?

Was hat zu den Atembeschwerden vieler Schülerinnen in einer Klasse in der Nordkirchener Gesamtschule geführt? Die Polizei macht sich jetzt daran, nach der Ursache zu forschen. Gerade hat sie vorgestellt, was sie bislang herausgefunden hat. Der betroffene Klassenraum liegt direkt ein Stockwerk über einem Chemieraum. Allerdings hat die Feuerwehr hat direkt nach dem Notfallalarm die Luft gemessen – ohne Ergebnis. Eine Ursache in der Haustechnik scheidet also aus. Die Polzei fand in dem Klassenraum lediglich zwei Tütchen mit Chilipulver. Die Feuerwehr hat sie ans Messgerät gehalten, es hat aber auch hier nicht angeschlagen. Die Tütchen hat die Polizei sichergestellt. Damit beschäftigen sich jetzt Experten. Die Ursachensuche geht also weiter. Am Vormittag hatten Schüler und zwei Lehrer einer achten Klasse Atemprobleme. Sie sind teilweise ins Krankenhaus gekommen, teilweise haben Eltern ihre Kinder angeholt. Der betroffene Raum ist noch gesperrt, ansonsten geht der Unterricht in der Gesamtschule weiter.