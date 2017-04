Lösung für Pavillon der Kreuzschule in Coesfeld gesucht

Die Ferien nutzen viele Städte und Gemeinden im Kreis zu Reperaturen in den Schulen. In der Kreuzhauptschule in Coesfeld stehen nach dem Brand am Freitagmorgen allerdings mehr als die üblichen Reperaturen an. Der betroffene Pavillon ist erstmal nicht zu nutzen. Übermorgen, am Montag beraten Stadt und Schule über die nächsten Schritte. Gleichzeitig ermittelt die Polizei weiter wegen Brandstiftung. Sie geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass Unbekannte das Feuer gelegt haben. Schüler und Nachbarn hatten am Freitagmorgen Rauch aus dem Dach des Pavillons steigen sehen. Glücklicherweise war er leer.