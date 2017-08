Lösung für Rampe bei der neuen Umgehungsstraße in Nottuln

Viele Nottulner freuen sich schon auf die neue Umgehungsstraße dann ist es endlich ruhiger im Ortskern vor allem im morgendlichen Berufsverkehr – einigen ist die neue Straße allerdings ein Dorn im Auge. Wie Anwohnern im Vogelbusch. Eine Brücke ist im Bau. Knackpunkt: Eine steile Rampe verhindert eine problemlose Zufahrt in die Garage. Seit drei Jahren geht die Familie dagegen vor. Jetzt gibt es eine Lösung. Straßenarbeiter haben jetzt damit begonnen die Steile Rampe abzubauen und abzuflachen, damit die Familie wieder ihre Garagen nutzen kann. Damit wendet sich der jahrelange Streit zwischen der Familie und dem Landesbetrieb Straßenbau hoffentlich noch zum guten. Mal schauen, ob es mit der flachen Rampe besser klappt. Der Bau der Umgehungsstraße geht auch an anderen Stellen weiter. Das ist noch wichtig für Sie: Der Kreisverkehr am Ortseingang von Coesfeld aus ist noch nicht ganz fertig. Ab kommender Woche ist deshalb in dem Bereich auch nur ein Fahrstreifen frei. Sie müssen hier vor Baustellenampeln warten.