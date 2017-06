Lösung in Sachen Baumallee in Dülmen in Sicht

Nachbarn in Dülmen stehen heute Morgen ganz zufrieden auf – sie kämpfen für ihre alte Baumallee an der Hülstener Straße zwischen der Halterner Straße und dem Gausepatt. Sie freuen sich jetzt zumindest einen Teilerfolg erzielt zu haben. Die Stadt hat am Abend mit Anwohnern über verschiedene Lösungen diskutiert. Eigentlich sollten die alten Bäume für die geplante Südumgehung weichen. Radio Kiepenkerl-Hörer und Anwohner Kurt Löbbert hatte mit seinen Mitstreitern vorgeschlagen, den Straßenverlauf leicht zu ändern, um die Allee zu schonen. Eigentlich hatte die Stadt geplant, eine neue Allee zu pflanzen – die Anwohner sagen, bis die Bäume so hoch und dicht sind wie die bestehenden, würde es Jahrzehnte dauern. Sie wollen jetzt das weitere Verfahren der Stadt abwarten.