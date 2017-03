Lösungen für ein attraktiveres Vinnum

In Vinnum ärgern Sie sich über viel Verkehr auf der stark befahrenen Straße, die mitten durch das Dorf führt. Dazu gibt es keinen Laden, keinen Arzt und keine Apotheke. Hier muss etwas passieren. Ein Fachbüro hat jetzt Lösungen für ein attraktiveres Vinnum vorgestellt. Die Planer schlagen vor, die Hauptstraße umzugestalten, um sie sicherer zu machen. Vor allem gehört dazu ein Radweg, der jetzt noch fehlt. Damit Vinnumer schneller wegkommen, wäre ein verbessertes Busangebot nötig. Vinnumer sollten die Schnellbuslinie besser nutzen können und sie sollten mit einem Bus zum Bahnhof nach Selm kommen. Eine Idee wäre es auch, einen zusätzlichen Bürgerbus einzusetzen. Und ganz wichtig ist es natürlich, kurze Wege zum Einkaufen zu schaffen. Ein Dorfladen wäre eine Lösung. Am Montag stellt die Stadt den Vinnumern das Konzept vor. Vinnum gehört neben Merfeld und Darup zu dem Projekt „Dorfzentren“ des Kreises. Das Projekt will das Dorfleben verbessern. Das Konzept für Vinnum fließt in dieses Projekt ein.