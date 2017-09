Lösungs-Suche gegen zuviel Verkehr in Nottulner Wohngebieten

Für mehr Sicherheit will die Gemeinde Nottuln in den Wohngebieten Lerchenhain, Nottuln Süd und Bodelschwinghstraße sorgen. Anwohner ärgern sich über zu viele Autos vor ihrer Haustür. Gemeinsam mit den Anwohnern will die Gemeinde auf Lösungssuche gehen. Heute steht das Treffen fest, am Mittwoch in zwei Wochen soll es sein. Das Problem: Viele Autofahrer kürzen über die Wohngebietsstraßen ab. Es ist ein prima Weg zum Einkaufszentrum an der Appelhülsener Straße. Und es ist ein prima Weg zur Autobahn. So lässt sich möglicher Stau vor der Ampel an der Bundesstraße umfahren... Und dann macht den Anwohnern auch noch Sorge, dass ein weiteres Baugebiet „Lerchenhain-Süd“ entstehen soll, das noch mal mehr Verkehr mit sich bringt. Was also tun? Einbahnstraßen schaffen? Durchfahrtsverbote? Oder verkehrsberuhigte Bereiche? Das will die Gemeinde mit den Anwohnern besprechen. Die Gemeinde plant einen Spaziergang mit Fragebögen zu verschiedenen Lösungen. Das werten die Planer dann später aus.