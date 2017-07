Lösungssuche gegen Platznot bei der Lüdinghauser Feuerwehr

Die Feuerwehr im Kreis ist eine flotte Truppe! Sie ist bei Bränden, Unfällen oder wenn es mal ein Hochwasser gibt, schnell zur Stelle. Damit das so bleibt, ist die Nachwuchs-Suche wichtig. Lüdinghausen hat eine funktionierende Jugendfeuerwehr, aber wenig Platz für sie. Die Stadt ist händeringend auf Lösungssuche. Seit ein paar Wochen stehen Container an der Feuerwache in der Straße „Hinterm Hagen“. Sie sollen die Raumnot abfedern. Ein Dauerzustand darf das aber nicht sein, sagt die Stadt. Sie plant an der Wache anzubauen. Der Platz wäre da. Zur Zeit ist die Stadt mit Anwohnern in Gesprächen, das ganze verzögert sich. Ein Nachbar ist mit den Plänen nicht einverstanden. Die Stadt hofft, zügig mit ihm auf eine gemeinsame Linie zu kommen. Es ist einfach zu eng in der Wache. Die Jugendfeuerwehr ist in die Container ausquartiert, damit die aktiven Feuerwehrleute zumindest etwas mehr Platz haben. Schade: Die Feuerwehr hat viele Anfragen von Interessierten, die bei ihr mitmachen wollen. Aber für die Neuen gibt es bislang kaum Platz.