Lüdinghausen bekommt barrierefreie Bushaltestellen

In Lüdinghausen verändern sich bald einige Bushaltestellen: Am Eichendorffring, Abzweig Vischering, Azaleenstraße, Stadtstannenweg, Vogelrute und Mollstraße. Sie werden barrierefrei. Das Projekt hat die Stadt gerade vorgestellt. Die Haltestellen bekommen unter anderem ein Leitsystem, damit blinde Menschen sich besser orientieren können. Außerdem sind die Bürgersteige höher, so steigen die Menschen leichter in die Busse ein oder wieder aus. Die Bauarbeiten sollen in den Sommerferien starten. Die Stadt bekommt für das Projekt Fördergeld vom Nahverkehr Westfalen-Lippe. Schon vor drei Jahren hatten sie dank Fördermitteln den Zentralen Busbahnhof in Lüdinghausen barrierefrei umgestaltet.