Lüdinghausen bekommt ein Kino!

Es geht doch! Lüdinghausen bekommt ein Kino! Auf so viele Worten, Gespräche und Diskussionen folgen jetzt endlich Tatsachen. Der Rat hat sich für einen Investor entschieden, und zwar für den heimischen Investor Apollon. Er soll das Grundstück neben Bruno Kleine, gegenüber vom Edeka bekommen. Er passe besser in das Bild der Stadt, sagte der Gestaltungsbeirat. Somit bekommt jeder der fünf geplanten Kinosäle sein eigenes Gebäude, ähnlich wie ein Ahornblatt angeordnet und verbunden durch ein großes Glasfoyer. Außerdem entsteht daneben ein großer Supermarkt. Die Verträge wollen Stadt und Investor jetzt schnell unterzeichnen. Ende kommenden Jahres soll schon der erste Film in Lüdinghausen zusehen sein. Lüdinghauser freuen sich über kurze Wege für einen Kinonachmittag oder Abend. Für die Stadt ist ein Kino ein Baustein um für Besucher und neue Familien interessanter zu sein.