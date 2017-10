Lüdinghausen: Kreuzung Olfener-/Bahnhofstraße weiter gesperrt

Die Großbaustelle auf der Olfener Straße in Lüdinghausen kostet Sie Nerven! Heute sollte es zumindest etwas besser werden. Der Landesbetrieb Straßen wollte die Kreuzung der Olfener Straße mit der Bahnhofstraße freigeben. Jetzt steht aber fest: Das klappt nicht. Eine neue Ampelanlage regelt künftig den Verkehr an der Kreuzung und die ist noch nicht fertig. Die Ampelfirma hat Lieferprobleme und außerdem einen Mitarbeiter-Engpass. Voraussichtlich ist die neue Ampelanlage deshalb erst Mitte November fertig. Immerhin: Einer Zwischenlösung soll den Autofahrer bis dahin das Leben zumindest etwas erleichtern. Der Landesbetrieb Straßenbau arbeitet gerade daran. Er will möglichst im Laufe der kommenden Woche eine Baustellen-Ampel an der Kreuzung aufstellen. Dann könnte der Verkehr auf der Bahnhofstraße wieder in beide Richtungen fließen - und auf der Olfener Straße stadtauswärts.