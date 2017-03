Lüdinghauser informieren sich über Kinokonzept

Die Frist ist abgelaufen! In Lüdinghausen brütet die Stadt jetzt über die geänderten Vorschläge der Investoren zu einem Kino. Mehrere Wochen hatten sie Zeit, ihre ursprünglichen Vorschläge zu überarbeiten. Die Stadt will jetzt alles Detail für Detail durchgehen und nachvollziehen, ob alles passt und machbar ist. Wie genau die Änderungen aussehen, will die Stadt allerdings noch nicht verraten. Zunächst sollen die Fraktionen im Rat Einblick bekommen. Kopien der Kinoideen sollen in den kommenden Tagen rausgehen. Bereits heute Abend lotet eine Bürgerinitiative aus, wie gut ihre Idee ankommt. Sie plant ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Sollte der Rat sich Anfang April wieder nicht für einen der Kinoideen entscheiden, will die Initiative die Lüdinghauser darüber abstimmen lassen. Heute Abend stellt ein Kinobetreiber sein Konzept im Hotel zur Post vor. Um 19 Uhr gehts los.