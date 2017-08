Lüdinghauser Notdienst-Ärzte umgezogen

Sie müssen in Lüdinghausen ab heute andere Wege zu ihren Notdienst-Ärzten nehmen. Die Notfallpraxis ist umgezogen - vom St. Marien-Hospital auf den neuen Mariencampus. Die Notfalldienstpraxis war vorübergehend im St. Marien Hospital untergebracht, weil das alte Gebäude abgerissen wurde. Mit der Übergangslösung ist jetzt Schluss. Die Notfalldienstpraxis liegt in der zweiten Etage des Mariencampus direkt neben der Bärenapotheke. Ärzte und Patienten haben mehr Platz: Es gibt zwei Behandlungszimmer mit einer nigelnagenagelneuen Einrichtung. Lüdinghauser die Beschwerden, oder Schmerzen haben, werden dort versorgt, wenn die Hausarztpraxis schon geschlossen ist. Also an Wochenende und Feiertagen. Die genaue Adresse und die Öffnungszeiten lesen sie hier:



Zentrale Notfalldienstpraxis Lüdinghausen

Neustraße 1a

59348 Lüdinghausen

Öffnungszeiten an Samstagen, Sonntagen

und an Feiertagen: 8:00 - 22:00 Uhr