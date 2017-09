Lüdinghauser St. Felicitas-Gemeinde will Ehrenamt fördern

Ob beim Fußballspielen heute auf dem Platz, bei Flüchtlingshilfen oder in den Kirchengemeinden bei uns im Kreis Coesfeld. Überall sind ehrenamtliche Helfer nötig. Um weitere Menschen dafür zu begeistern, hat die Kirchengemeinde St. Felizitas in Lüdinghausen jetzt einen kleinen Film mit Helfern aus der Gemeinde gedreht. Damit will die Kirchengemeinde vor allem Neu-Zugezogene erreichen, um ihnen zu zeigen, wo sie helfen können. Das Pastoralteam stellt den Kurzfilm heute Abend in der St. Dionysius Kirche in Seppenrade während des Gottesdienstes vor. Sie schauen sich den Film schon vorher an: Klicken Sie hier:



www.youtube.com/watch